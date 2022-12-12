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فنون ومشاهير

"اتجوزها دي اتمرمطت معاك".. اعلامية شهيرة توجه رسالة إلى رونالدو (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2022 | 08:00
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وجهت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء يوم الأحد، رسالة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا بعد الخسارة أمام المغرب.
وفي بداية برنامجها "كلام الناس" عبر فضائية "MBC مصر، صفقت ياسمين عز، تقديرا لرسالة جورجينا رودريغيز لشريكها رونالدو، قائلة: "الله عليكي يا بنتي، ونتعلم منها الحب".
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وأضافت الإعلامية: "جورجينا عبرت عن مشاعرها بقوة في وقت مهم".
وواصلت ياسمين عز:"رونالدو قطع قلبي امبارح بعد البكاء، وحبيبته كتبت له رسالة درس، وعلينا جميعا نتعلم منها، وكل تفصيلة فيها حلوة..".
 
ووجهت ياسمين عز، رسالة لكريستيانو رونالدو، قائلة: "رسالتي لرونالدو، وأنا عارفه أنه بيتابع البرنامج وبيحبنا وبيحب البرنامج .. ونبي يا شيخ اجبر بخاطر جورجينا واتجوزها، شايلاك في عينيها وصاينه ولادك ومحافظه عليهم، وعمرها ما اشتكت".


واستُبعد النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (37 عاما) عن التشكيلة الأساسية لمنتخب لبلاده في آخر مباراتين بمونديال قطر 2022، أمام كل من سويسرا في دور الـ16، والمغرب في الدور ربع النهائي، حيث تم الدفع به بديلا في كلا المباراتين.
المصدر: روسيا اليوم

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