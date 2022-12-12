18
o
بيروت
19
o
طرابلس
-4
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-4
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الأمير هاري يكشف أسراراً خاصة عن علاقته بزوجته.. ماذا وراء هذين الحرفين؟
Lebanon 24
12-12-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الكثير من التفاصيل الخاصة بعلاقتهما الزوجية خلال سردهما لقصة حياتهما في الحلقات الأولى من المسلسل الوثائقي الذي يُعرض على "نتفليكس"، ومن المتوقع أن تُبث الحلقات الثلاث المتبقية منه في 15 كانون الأول المقبل.
Advertisement
وتحدث عن الكثير من التفاصيل الخاصة بعلاقتهما، ومن بينها سبب استخدامهما للحرفين "H" و"M"، حيث أوضح الأمير هاري أنهما يستخدمان ألقاباً لبعضهما البعض في حياتهما الخاصة.
وكشف الأمير البريطاني أن قصة حبهما بدأت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه بينما كان يتصفّح الـ"إنستغرام" عثر على مقطع فيديو لميغان وكانت تستخدم فيه "فيلتر" لوجه جرو على حساب أحد أصدقائها، وهو ما لفت نظره وبدأ بالبحث عنها، وبعد فترة وجيزة تعرف إليها من خلال أحد أصدقائهما المشتركين في لندن عام 2016.
وكشف الزوجان سراً آخر عن حياتهما العاطفية، مستذكرَين أن موعدهما الثالث أمضياه في خيمة في مكان مجهول في بوتسوانا، حيث قال هاري إنه عرض على ميغان الانضمام إليه في رحلة سفاري لمدة خمسة أيام في بوتسوانا، فوافقت على الفور، وأقاما في خيمة لا تحتوي على مرايا أو حمّام.
وأكد دوق ساسيكس أنه استعد لطلب الزواج من ميغان بعد أن اشترى لها جرواً يدعى "بيغل"، وأهداه لها في المملكة المتحدة، حيث قال مازحاً: "ميغان لم تستطع رفض عرض زواجي في وجود الكلب".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار جديد يُتخذ ضمن المصارف بشأن "الدولار".. ما هو؟
Lebanon 24
قرار جديد يُتخذ ضمن المصارف بشأن "الدولار".. ما هو؟
05:45 | 2022-12-12
12/12/2022 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائراتٌ حربيّة تجتاحُ سماء بيروت.. ما فعلته مُفاجئ! (فيديو)
Lebanon 24
طائراتٌ حربيّة تجتاحُ سماء بيروت.. ما فعلته مُفاجئ! (فيديو)
07:21 | 2022-12-12
12/12/2022 07:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة "مُحزنة" جداً من مطار بيروت.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة "مُحزنة" جداً من مطار بيروت.. شاهدوها!
12:49 | 2022-12-12
12/12/2022 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة ستُدرّ مليارات في لبنان.. هذا ما سيحدث قريباً
Lebanon 24
خطوة ستُدرّ مليارات في لبنان.. هذا ما سيحدث قريباً
12:26 | 2022-12-12
12/12/2022 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في ما خصّ "صيرفة".. انتظروا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
في ما خصّ "صيرفة".. انتظروا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
04:15 | 2022-12-12
12/12/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-12-12
المغنية الشهيرة تضع قوانين صارمة لفرقتها... ما السبب؟
15:38 | 2022-12-12
تهديد بوجود قنبلة يلغي حفل نجمة عالمية (فيديو)
14:47 | 2022-12-12
أزمة جديدة تلاحق صاحب أغنية "بنت الجيران".. ما القصة؟
13:27 | 2022-12-12
مفاجأة للجمهور... حسين الجسمي يدخل القفص الذهبي
12:52 | 2022-12-12
إبنة الفنان الشهير ستتزوج بلا حفل زفاف... ما السبب؟
12:43 | 2022-12-12
أديل تلقت علاجاً نفسياً خمس مرات في اليوم… السبب سيفاجئكم!
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
13/12/2022 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
13/12/2022 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
13/12/2022 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact