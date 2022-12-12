الأمير هاري يكشف أسراراً خاصة عن علاقته بزوجته.. ماذا وراء هذين الحرفين؟

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كشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الكثير من التفاصيل الخاصة بعلاقتهما الزوجية خلال سردهما لقصة حياتهما في الحلقات الأولى من المسلسل الوثائقي الذي يُعرض على "نتفليكس"، ومن المتوقع أن تُبث الحلقات الثلاث المتبقية منه في 15 كانون الأول المقبل.وتحدث عن الكثير من التفاصيل الخاصة بعلاقتهما، ومن بينها سبب استخدامهما للحرفين "H" و"M"، حيث أوضح الأمير هاري أنهما يستخدمان ألقاباً لبعضهما البعض في حياتهما الخاصة.وكشف الأمير البريطاني أن قصة حبهما بدأت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه بينما كان يتصفّح الـ"إنستغرام" عثر على مقطع فيديو لميغان وكانت تستخدم فيه "فيلتر" لوجه جرو على حساب أحد أصدقائها، وهو ما لفت نظره وبدأ بالبحث عنها، وبعد فترة وجيزة تعرف إليها من خلال أحد أصدقائهما المشتركين في لندن عام 2016.وكشف الزوجان سراً آخر عن حياتهما العاطفية، مستذكرَين أن موعدهما الثالث أمضياه في خيمة في مكان مجهول في بوتسوانا، حيث قال هاري إنه عرض على ميغان الانضمام إليه في رحلة سفاري لمدة خمسة أيام في بوتسوانا، فوافقت على الفور، وأقاما في خيمة لا تحتوي على مرايا أو حمّام.وأكد دوق ساسيكس أنه استعد لطلب الزواج من ميغان بعد أن اشترى لها جرواً يدعى "بيغل"، وأهداه لها في المملكة المتحدة، حيث قال مازحاً: "ميغان لم تستطع رفض عرض زواجي في وجود الكلب".