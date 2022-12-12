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فنون ومشاهير

المغنية الشهيرة تضع قوانين صارمة لفرقتها... ما السبب؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 16:00
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وضعت بيونسيه مجموعة صارمة من القواعد لأي موظف ضمن فرقتها في جولتها العالمية القادمة، حيث تستعد للانطلاق في هذه الجولة بالمستقبل القريب.
 
ويقال إن المغنية الشهيرة مصممة على خلق بيئة عمل آمنة لجميع المعنيين. وبحسب ما ورد، لم تنفذ بيونسيه سياسة صارمة لعدم تعاطي الكحول أو المخدرات فحسب، بل قامت أيضاً بإجراء فحوصات للتأكد من اجتياز الجميع لاختبار "Me Too".
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وأعلنت المطربة عن جولتها في وقت سابق من هذا العام، والاستعدادات لسلسلة حفلات 2023 جارية على قدم وساق.
 
وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "بيونسيه تعلم بأن العروض الجديدة ستتطلب تصميم رقصات ودقة مكثفة، لذلك يجب أن يكون الجميع نظيفاً ورصيناً. ولن يكون هناك أي احتفال مجنون على الطريق أيضاً. كما أنها تجري فحوصات Me Too على الراقصين والفرقة والطاقم على أمل أن تجعل الجولة بيئة عمل آمنة وودية".
 
 
وكشفت المصادر المطلعة أيضاً أن بيونسيه تخطط لتقديم دعم الصحة العقلية لدى العاملين لها أثناء سفرهم حول العالم. وأضافت المصادر أنه بسبب طبيعة الجولات المرهقة، فإن المشاركين في هذه الجولات سيحصلون أيضاً على دعم الصحة العقلية أثناء الجولة على الطريق.
 
ولم تعلن بيونسيه بعد عن مواعيد الجولة، ولكنها باعت بالفعل المجموعة الأولى من التذاكر في تشرين الأول. وتم بيع التذاكر - التي تضمنت رحلات كبار الشخصيات - بمبلغ 54000 دولار في حفل لجمع التبرعات.
 
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