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فنون ومشاهير
دينا الشربيني تخوض تجربة جديدة لأوّل مرّة... ماذا في الكواليس؟
Lebanon 24
12-12-2022
|
23:00
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كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن بدء تصوير فوازير رمضان 2023، التي تعد أولى تجاربها الفنية في هذا المجال، والتي تعود من خلالها إلى شاشة التلفزيون بعد غياب سنوات.
وقالت الشربيني إنها بدأت بالفعل تصوير المقدمة الأولى للفوازير، مع المخرج مجدي الهواري، لكنها لم تحسم فعلياً إمكانية عرضها خلال شهر رمضان المقبل، وذلك خلال لقائها مع برنامج "The Insider بالعربي".
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وأكدت الشربيني أن العمل بحاجة إلى المزيد من الوقت، ويشاركها في الفوازير الفنان الكوميدي محمد ثروت، لكنه لم يتم الاستقرار بعد على اسم نهائي للعمل.
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