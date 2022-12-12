"لازم أبوس إيد جوزي".. فنانة تثير الجدل بتصريحها الناري!

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أثارت الفنانة حنان شوقي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح ناري عن حياتها الشخصية وخاصة الزوجية.وقالت الفنانة المصرية في حوار تلفزيوني على قناة "MBC" مصر، مساء أمس الأحد: "أنا لازم أبوس إيد جوزي وأقوله تؤمرني بإيه قبل أما أنام".وأضافت: "عندما أقوم بذلك أشعر أنني أقبل يدي أنا"، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية فيها الود والرحمة والحنان ومشاعر طيبة بين الزوجين.ولاقى التصريح الجريء ردود أفعال واسعة النطاق بين مؤيد لتصرفها مع زوجها باعتبارها حرية شخصية وبين معارضين اعتبروا الأمر مبالغاً فيه.