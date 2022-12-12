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فنون ومشاهير

أديل تلقت علاجاً نفسياً خمس مرات في اليوم… السبب سيفاجئكم!

Lebanon 24
12-12-2022 | 12:43
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كشفت النجمة العالمية أديل، أنها تلّقت علاجًا نفسيًا خمس مرات في اليوم أي ما يعادل خمس جلسات علاجية، عندما كانت تجرى إجراءات الطلاق من زوجها السابق سيمون كونيكي.


ولفتت صاحبة أغنية "Hello"، أنها كانت تقابل مستشارًا نفسيًا لتتوقف عن محاسبة نفسها بعد انفصالها عن زوجها، مشيرة الى أنها خضعت للعلاج بسبب ما كانت تعانيه من آثار الطلاق لتتمكن من تقديم أفضل ما لديها.
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وبعد حصولها على العلاج النفسي توقفت اديل عن تحميل نفسها المسؤولية عن سلوكها.


نذكر أن أديل كانت مرتبطة بسيمون كونيكي حيث أعلنا أول مرة عن علاقتهما عام 2012، وبعد 9 أشهر ولد ابنهما أنجيلو، ثم تزوجا في حفل سري في عام 2016، ثم أكدت أديل زواجهما خلال تسلمها جائزة غرامي في عام 2017، لاحقًا أعلنا انفصالهما رسميًا في عام 2018 بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية.
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