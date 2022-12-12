إبنة الفنان الشهير ستتزوج بلا حفل زفاف... ما السبب؟

كشفت النجمة شيرين رضا عن قرب زواج ابنتها الوحيدة نور عمرو دياب، وأكدت أن العائلة لن تقيم حفل زفاف لأنها لا تؤمن بهذه التقاليد، وأشارت إلى أن نور لن ترتدي فستان الزفاف الأبيض مثل أغلب البنات، لأن هذا أيضا خارج طقوس وعادات العائلة.

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وأضافت شيرين رضا في لقاء ببرنامج "et بالعربي" أننا "لا نعترف بإقامة حفل زفاف وهو ما تربت ايضا عليه ابنتي نور كما إنها لن ترتدى فستان فرح كما يقوم البعض".



وأضافت شيرين رضا: "انا عن نفسي لم ارتد فستان ابيض في حفل زفافي ولم اقيم حفل زفاف حيث تزوجت مباشرة وارى إنه من الأفضل لهما ان يستفيدا بالمال في حياتهما أفضل من ان يهدر في حجز قاعة كبيرة وخلافه من مصروفات مثل فستان الفرح أيضا".



واوضحت شيرين رضا: "يمكن أن نقيم حفلا بسيطا يضم أهل العروسين فقط ولكن لم نقيم حفلا كبيرا".

وسبق أن أكدت نور عمرو دياب أنها انتقلت لمنزلها الجديد بلندن، وستشارك متابعيها كل التجهيزات عبر مقاطع فيديو بعنوان "تسوق معي"، وقالت: "سأتزوج في عام 2022، من خطيبي كيران وودورد، وسعيدة معه للغاية.. وحريصة على تجاهل الانتقادات السلبية التي توجه لي".