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فنون ومشاهير

مفاجأة للجمهور... حسين الجسمي يدخل القفص الذهبي

Lebanon 24
12-12-2022 | 13:27
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فاجأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره ومحبيه بعقد قرانه، وأعلن عن هذا الخبر السار مدير أعماله ميار عباس، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على " انستغرام"، وعلق قائلاً" اخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح".
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وأنهالت المباركات من قبل متابعي ومحبي حسين الجسمي، على مانشره مدير أعماله، .." ما شاءالله الله يتمم عليهم بالف خير"، الف مبروك والتمام على خير".
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