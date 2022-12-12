مفاجأة للجمهور... حسين الجسمي يدخل القفص الذهبي

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فاجأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره ومحبيه بعقد قرانه، وأعلن عن هذا الخبر السار مدير أعماله ميار عباس، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على " انستغرام"، وعلق قائلاً" اخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح".وأنهالت المباركات من قبل متابعي ومحبي حسين الجسمي، على مانشره مدير أعماله، .." ما شاءالله الله يتمم عليهم بالف خير"، الف مبروك والتمام على خير".