حسن الرداد يتحدث عن طريقته في التعامل مع زوجته ايمي (فيديو)

حلّ الفنان حسن الرداد ضيفاً على برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدّمه الإعلامي مصطفى الآغا على قناة mbc، حيث تحدث عن موضوعات متنوعة، من بينها علاقته بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وكيف يتعامل معها، كما تحدث عن علاقته بأسرته.

وقال الرداد: "إيمي طفلة وأتعامل معها على إنها عندها أربع سنين، وهي طيبة جداً، وكل المتزوجين يحدث بينهم مشاكل، بس لازم نتفهم عيوب بعض عشان الدنيا تمشي، وأعتبر نفسي نجم شباك أول وأفضل السينما أكثر من التلفزيون ولا أتأثر بالتعليقات الجارحة".وأضاف: "أجمل هدف سجلته في حياتي قعدتي مع أمي أطول وقت، وتحديداً وهي تعبانة، وكذلك زواجي من إيمي، بحب ألعب كرة وكنت بلعب في دمياط طول حياتي لحد 20 سنة، الصداقة هي سبب استمرار الحب بيني أنا وإيمي، وده لأننا صحاب من قبل الزواج".واختتم حسن الرداد حديثه بالقول: "أنا شخص مليء بالعيوب ولازم نأخد بالنا من عيوب الطرف الثاني قبل الزواج، والتأقلم معها بعد الزواج، ولو هشكل فريق لأسرتي... سأعتبر زوجتي صانع الألعاب في حياتي، وأختي هي المدافع، ووالدتي حارس المرمى ووالدي المهاجم، ولو رزقت بأولاد هسمي فادي على اسم أخويا الله يرحمه، وفادية على اسم أمي الله يرحمها".