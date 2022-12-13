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فنون ومشاهير

محمد هنيدي: أي حد حيشجع المغرب أمام فرنسا حعمله بلوك!

Lebanon 24
13-12-2022 | 01:45
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استمراراً للاعتقاد بأن الفريق الذي يحظى بدعم وتشجيع جمهور كرة القدم العربي يتعرض للخسارة، وجه النجم محمد هنيدي تحذيراً شديد اللهجة لكل من يتجرأ ويعلن تشجيعه للمنتخب المغربي لكرة القدم في مواجهته المرتقبة غداً الأربعاء أمام المنتخب الفرنسي بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.
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وقال هنيدي في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك: "أي حد هيجرؤ يشجع المغرب بعد بكرة هديله بان من صفحتي.. كلنا نشجع فرنسا من دلوقتي.. ونركز يا جماعة.. عايزين الماتش يخلص 5 صفر للمغرب".

واحتفل هنيدي بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، وغرد عبر حسابه بموقع تويتر: "يا الله.. يا الله.. المغرب أصبحت كاتب التاريخ.. وهي من تكتبه من جديد.. للوطن العربي وإفريقيا.. المغرب بتزلزل العالم وبتبهره، وبتقهر كبار العالم وبتفترسهم".
وحقق المنتخب المغربي الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً مساء السبت الماضي في مواجهة نظيره البرتغالي على إستاد الثمامة، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 42؛ ليصبح المغرب بهذا الانتصار الكبير أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للدور النصف نهائي في بطولة كأس العالم، ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفرنسي يوم غد الأربعاء سعياً للحصول على بطاقة العبور للمباراة النهائية.
المصدر: سيدتي
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