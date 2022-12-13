أول تعليق من حسين الجسمي بعد عقد قرانه

احتفل الفنان حسين الجسمي بعقد قرانه وسط مجموعة من أصدقائه وأقاربه، وعبّر حسين الجسمي عن سعادتها بعقد قرانه، حيث كتب عبر حسابها على تويتر، قائلا "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".

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وكان ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمي، زف هذا الخبر السار لمحبي وجمهور حسين الجسمي، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابها على " انستغرام"، وعلق قائلاً" اخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح".







وحرص عدد من مشاهير الوطن العربي على تهنئة حسين الجسمي، بعقد قرانه من بينهم الفنانة أحلام، والتي غردت عبر حسابها على تويتر، قائلة" الغالي اخويه الف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير ، بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينك وبين أهلك على خيروأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة".

كما حرص أيضا الملحن فايز السعيد، على تهنئة الجسمي، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها على " انستغرام"، ابارك لاخوي وحبيبي.. ورفيق اخوي الغالي عقد قرانه الله يتمم عليه بالفرح".