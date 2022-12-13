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فنون ومشاهير

انطفأت عينها بشكل كلي.. فنانة لبنانية قديرة تتألم وحيدة وهذا وضعها الصحي (صور)

Lebanon 24
13-12-2022 | 02:26
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كشف الصحافي اندريه داغر أن حالة الفنانة جورجيت صايغ الصحية متردية وان عينها انطفأت بشكل شبه كلّي، والعين الثانية مصابة بالماء الزرقاء، وانها بوضع مضطرب صحياً ونفسياً نظراً للحالتين لمادية والصحيّة التي تعاني منهما".

 

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ولاحقا غرّد داغر على حسابه على "تويتر قائلاً: " صباح الخير، بالوقت يللي انا موجوع كتير فيه على فقدان امي، الله ساعدني بطريقة ما وقت قدرت اعرف بالوضع الصحي يللي عم تمرق فيه القديرة جورجيت صايغ وكشفته عبر هوا صوت لبنان ،وفعلا دخل شوية فرح على قلبي من بعد ما صار في تجاوب مع الخبر،والبعض تواصل مع جورجيت ورح يوقفوا حدها بمحنتها.

 

 
 

بدوره، غرّد الإعلامي ريكاردو كرم عبر تويتر عن وضع الفنانة القديرة وقال: "جورجيت صايغ تتألّم وحيدةً. الفنانة اللبنانية التي أسعدتنا لعقود من الزمن والتي وقفت على أهم المسارح في لبنان والعالم تعاني وتواجه قسوة الحياة وخريف العمر من دون سند وضمانة". 

 

وتابع كرم قائلاً: "في زمن الميلاد، نداء إلى الجميع لمساندتها كي يعود النور إلى "العيون السود" كما كتب ولحّن لها زياد رحباني".

 

 
 

في سياق متصل، اعلن الطبيب الدكتور هراتش سغبزريان انه سيتكفل بتكاليف العملية الجراحية بعدما كرمها في مهرجان "الزمن الجميل".

 

 

 

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