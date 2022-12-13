دفع آلاف الدولارات لقضاء الوقت مع الممثلة التركية الشهيرة.. وهذا ما حلّ به!

ذكرت تقارير فنية عن تعرّض معجب مهووس وهو رجل أعمال من الأرجنتين لعملية نصب في تركيا بعد قيام عدد من الأشخاص المحتالين بإقناعه بدفع 40 ألف يورو أي ما يقارب 42 ألف دولار أمريكي من أجل مقابلة الممثلة الشهيرة توبا بويوكستون وقضاء بعض الوقت معها.

وبعد استلام الأشخاص المبلغ المالي من رجل الأعمال الأرجنيتي، هربوا على الفور، وسجل المعجب المهوس شكوى رسمية بهؤلاء الأشخاص عند الشرطة، لكن لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة.

وأعلنت مصادر مقربة من الفنانة التركية في وقت سابق عن اتخاذها قرار الاستقرار في العاصمة الفرنسية باريس مع ابنتيها التوأم توبراك ومايا من طليقها الفنان التركي أنور صايلاك.

وعلى صعيد منفصل؛ كانت قد انتشرت أخيرًا شائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمع توبا بالفنان التركي إنجين أكيوريك، وذلك بعد قيام صديقة مشتركة بينهما بنشر صورة تكشف عن لقاء جمع توبا وإنجين في فرنسا.

وبعد تداول الصورة بشكل واسع حذفت هذه الصديقة الصورة على الفور، وتفاعل الجمهور معها مؤكدين وجود علاقة بينهما.

وفي الوقت الذي التزم فيه الفنان إنجين الصمت حول الشائعات، حرصت توبا على نفي هذه الأخبار والتأكيد أن ما يجمعها بالنجم التركي مجرد صداقة عادية، وأن الجمهور يخلط بين الواقع وشخصية إيليف التي قدمتها في مسلسل "العشق الأسود" وجمعتها خلال أحداثه علاقة حب مع شخصية عمر التي جسدها الفنان إنجين وتضمنت المشاهد الرومانسية.

وأكدت الفنانة التركية أنها تقرأ حاليًا بعض النصوص لكنها تمنح الأولوية لتصوير الموسم الثاني من مسلسل "ذات أخرى" الذي جمعها مع النجم مراد بوز وعرض على منصة نتفليكس العالمية.

وتعرضت توبا للهجوم بسبب المشاهد الجريئة التي جمعتها بالفنان مراد بوز ضمن أحداث المسلسل في الجزء الأول.

(فوشيا)