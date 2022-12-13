أساءت الى اليسا بحركة نابية بفيديو نشرته على صفحتها.. هذا ما فعلته الفنانة الشهيرة





وبعد الضجة التي حصلت على السوشيال ميديا والهجوم عليها، بررت الفنانة مريم حسين الإيموجي المسيء الى إليسا، والذي نشرته عبر خاصية "الستوريز" على "إنستغرام" وكتبت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "يمكن حماسي وفرحتي للمنتخب المغربي خلاّني أتسرّع بالتعبير عن الفرحة والانتصار، ولكن لم أقصد الإساءة للفنانة إليسا التي أكنّ لها كل الاحترام والتقدير... بل الإيموجي كان للمنتخب البرتغالي (من باب الضحك)".

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وأكدت أنها "قصدت بالإيموجي المرفق منتخب البرتغال وليس الفنانة إليسا"، واختتمت منشورها بعبارة: "الفتنة أشد من القتل". تواصل الفنانة المغربية مريم حسين تبريراتها وتوضيحها لما اعتبره الجمهور إساءة كبيرة الى النجمة إليسا، عقب انتصار المنتخب المغربي وتأهّله ضمن منافسات المونديال في قطر.وبعد الضجة التي حصلت على السوشيال ميديا والهجوم عليها، بررت الفنانة مريم حسين الإيموجي المسيء الى إليسا، والذي نشرته عبر خاصية "الستوريز" على "إنستغرام" وكتبت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "يمكن حماسي وفرحتي للمنتخب المغربي خلاّني أتسرّع بالتعبير عن الفرحة والانتصار، ولكن لم أقصد الإساءة للفنانة إليسا التي أكنّ لها كل الاحترام والتقدير... بل الإيموجي كان للمنتخب البرتغالي (من باب الضحك)".وأكدت أنها "قصدت بالإيموجي المرفق منتخب البرتغال وليس الفنانة إليسا"، واختتمت منشورها بعبارة: "الفتنة أشد من القتل".





وكانت مريم حسين قد نشرت مقطع فيديو من مقابلة للنجمة اللبنانية إليسا وهي تتحدث عن أنها تشجع منتخب البرتغال، لتُضيف مريم إيموجي لشاب يقوم بحركة سيئة ونابية بإصبعه، وهو ما عرّضها للكثير من الانتقادات القاسية، وشنّ الجمهور هجوماً ساحقاً عليها، لا سيما أن إليسا من الفنانات الأوائل اللواتي عبّرن عن فرحتهن وفخرهن بفوز المنتخب المغربي.



وكانت مريم حسين قد نشرت مقطع فيديو من مقابلة للنجمة اللبنانية إليسا وهي تتحدث عن أنها تشجع منتخب البرتغال، لتُضيف مريم إيموجي لشاب يقوم بحركة سيئة ونابية بإصبعه، وهو ما عرّضها للكثير من الانتقادات القاسية، وشنّ الجمهور هجوماً ساحقاً عليها، لا سيما أن إليسا من الفنانات الأوائل اللواتي عبّرن عن فرحتهن وفخرهن بفوز المنتخب المغربي.

معروف ب #لبنان وقت المونديال بتلاقو مين عم يشجع الفرق العالمية وأعلام عالسيارات عالشرفات بالقهاوي هيك جونا،يعني اذا #إليسا قالت انها مع البرتغال وباركت وفرحت ل #المغرب كون لأول مرة بلد عربي بيوصل لهون هالشي مابيعني انها منافقة بس تعليق #مريم_حسين ببين قديه عندها جوع اتنشن pic.twitter.com/MIDes9j1Ld — HOT NEWS (@NewsGherChekel) December 11, 2022

ورغم تبرير الفنانة مريم حسين ونفيها الإساءة الى إليسا بـ "الإيموجي"، فقد انتقدها بعض المدوّنين، وأكدوا أنها كانت تقصد فعلاً الفنانة إليسا، وطالبوها بتوضيح حقيقة عبارة "النفاق كون كان بنادم" المتداولة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.