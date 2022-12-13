أساءت الى اليسا بحركة نابية بفيديو نشرته على صفحتها.. هذا ما فعلته الفنانة الشهيرة

معروف ب #لبنان وقت المونديال بتلاقو مين عم يشجع الفرق العالمية وأعلام عالسيارات عالشرفات بالقهاوي هيك جونا،يعني اذا #إليسا قالت انها مع البرتغال وباركت وفرحت ل #المغرب كون لأول مرة بلد عربي بيوصل لهون هالشي مابيعني انها منافقة بس تعليق #مريم_حسين ببين قديه عندها جوع اتنشن pic.twitter.com/MIDes9j1Ld
— HOT NEWS (@NewsGherChekel) December 11, 2022
معروف ب #لبنان وقت المونديال بتلاقو مين عم يشجع الفرق العالمية وأعلام عالسيارات عالشرفات بالقهاوي هيك جونا،يعني اذا #إليسا قالت انها مع البرتغال وباركت وفرحت ل #المغرب كون لأول مرة بلد عربي بيوصل لهون هالشي مابيعني انها منافقة بس تعليق #مريم_حسين ببين قديه عندها جوع اتنشن pic.twitter.com/MIDes9j1Ld