مشاهير العالم الأكثر بحثاً على "غوغل" في العام 2022

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مع اقتراب نهاية 2022، نشر موقع غوغل أخيراً، قائمة تضمّ المشاهير الأكثر بحثاً على محرّكه، وتصدّرت الممثلة العالمية آمبر هيرد قائمة المشاهير بسبب المعركة القانونية الشهيرة بينها وبين زوجها السابق الممثل العالمي جوني ديب الذي حلّ في المركز الثاني.ووتصدرت الممثلة الاميركية قائمة الاكثر بحثا على غوغل، وحققت 5.6 مليون عملية بحث شهريّاً، بينما وصل متوسط عمليات البحث عن النجم العالمي جوني ديب إلى الـ5.5 ملايين، خلال الفترة نفسها.وجاء وفاة الملكة إليزابيث الثانية في المرتبة الثالثة بمجموع 4.3 ملايين عمليّة بحث في المتوسط شهرياً على محرّك البحث الشهير.وحلّ في المرتبة الرابعة لاعب كرة القدم الأميركي توم برادي بمتوسط 4.06 ملايين عملية بحث، بعد طلاقه من عارضة الأزياء الشهيرة جيزيل بوندشين، بعد أكثر من 10 سنوات من الزواج.وحصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على 3.4 ملايين عمليّة بحث شهرياً، فيما حصل الممثل الكوميديّ بيت ديفيدسون على ما مجموعه 3.2 ملايين عملية بحث، بعدما جمع الثنائي علاقة غرامية لنحو 8 أشهر قبل الانفصال.وجاء إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، في المرتبة السابعة بـ3.19 مليون عملية بحث على "غوغل" شهرياً بعد شرائه لشركة "تويتر".وحلّ الممثل الأميركي ويل سميث في المرتبة الثامنة بـ3.15 ملايين عملية بحث، بعد الصفعة التي أنزلها بزميله كريس روك، في حفل توزيع جوائز الأوسكار بدروته الـ94.ونالت ميلي بوبي براون نجمة "Stranger Things" المركز التاسع بما يقرب من 2.78 مليون عمليّة بحث.وحصدت النجمة العالميّة زندايا المركز العاشر في القائمة مع 2.72 مليون عملية بحث بعد فوزها مرّتين بجائزة أفضل ممثلة في "إيمي".