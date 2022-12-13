"خلعت" زوجها رجل الاعمال.. وهذا حكم المحكمة في قضية الفنانة الشهيرة

أصدرت محكمة الأسرة بقصر النيل قبل قليل حكما بتأجيل القضية التي اقامتها الفنانة علا غانم للخلع من زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب إلى جلسة ٢٠ كانون الأول.



وكانت علا غانم قد أقامت هذه الدعوى للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.

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