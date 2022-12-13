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فنون ومشاهير

"خلعت" زوجها رجل الاعمال.. وهذا حكم المحكمة في قضية الفنانة الشهيرة

Lebanon 24
13-12-2022 | 09:15
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أصدرت محكمة الأسرة بقصر النيل قبل قليل حكما بتأجيل القضية التي اقامتها الفنانة علا غانم للخلع من زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب إلى جلسة ٢٠ كانون الأول.

وكانت علا غانم قد أقامت هذه الدعوى للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.
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يذكر أن علا غانم سبق وأقامت دعوى طلاق قبل اربع سنوات لكنها تراجعت عنها بعد التصالح مع زوجها، لكن عادت خلافاتهما مجددا لتقيم في النهاية دعوى خلع.

وكانت غانم قد عادت للاضواء مؤخرا حيث بدأت التحضير لمسلسلها الجديد " توحة " المقرر عرضه رمضان المقبل.
المصدر: لها
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