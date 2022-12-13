عمرو دياب يتصالح مع إبنته كنزي (صورة)

حيا الفنان الكبير عمرو دياب حفلاً غنائياً ناجحاً في "مهرجان ميدل بيست"- الدوحة في دولة قطر، وذلك ضمن الاحتفالات التي تقيمها الدولة بمناسبة انطلاق كأس العالم 2022.



وفوجئ "الهضبة" قبل بداية الحفل بوجود ابنته كنزي في الكواليس، فاحتضنها قبل صعوده الى المسرح، ليعلنا بذلك تصالحهما بعد الحديث عن وجود خلاف بينهما على خلفية علاقته السابقة بالنجمة دينا الشربيني.

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