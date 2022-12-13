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فنون ومشاهير

عمرو دياب يتصالح مع إبنته كنزي (صورة)

Lebanon 24
13-12-2022 | 16:00
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حيا الفنان الكبير عمرو دياب حفلاً غنائياً ناجحاً في "مهرجان ميدل بيست"- الدوحة في دولة قطر، وذلك ضمن الاحتفالات التي تقيمها الدولة بمناسبة انطلاق كأس العالم 2022.

وفوجئ "الهضبة" قبل بداية الحفل بوجود ابنته كنزي في الكواليس، فاحتضنها قبل صعوده الى المسرح، ليعلنا بذلك تصالحهما بعد الحديث عن وجود خلاف بينهما على خلفية علاقته السابقة بالنجمة دينا الشربيني.
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وظهرت كنزي بكامل أناقتها وبدت بعلاقة مميّزة مع والدها، حيث تفاعلت مع أغانيه طوال الحفل.

وقدّم عدداً كبيراً من أشهر أغانيه وسط تفاعل الجمهور الذي حضر في الحفل تحت لافتة "كامل العدد".
المصدر: لها
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