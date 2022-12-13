لماذا قررت إليسا تأجيل ألبومها؟

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ينتظر جمهور الفنانة اللبنانية، إليسا، الكشف عن موعد طرح ألبومها بشغف واشتياق شديدين، ليكونوا مع عدد من الأغاني الجديدة لمطربتهم المفضلة.وكشفت إليسا عن أنها انتهت بالفعل من ألبومها الجديد، لكنها تنتظر الموعد المناسب لطرحه، ليصل إلى جمهورها في العالم.وألبوم إليسا الجديد يتنوع بين المصري واللبناني، ويضم 3 أغنيات تتعاون فيها إليسا مع الفنان مروان خوري.وكانت قد طرحت إليسا من الألبوم أغنيتها "من أول دقيقة" مع سعد لمجرد، والتي تصدرت المراتب الأولى من "YouTube top 100" على مستوى العالم، وتخطت الـ200 مليون على "يوتيوب" و"Tiktok"، في أقل من شهر.وبالعودة إلى موعد طرح الألبوم، قررت إليسا الانتظار، وتأجيل طرح مولودها الفني الجديد لحين الانتهاء من كأس العلم، ومباريات المونديال، التي ينشغل بها الجميع حالياً، ما زاد التكهن حول طرحه في أعياد الكريسماس.