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فنون ومشاهير

"أي حد هيجرؤ يشجع المغرب بعد بكرة هديله بان"... ممثّل مشهور ينبّه متابعيه!

Lebanon 24
13-12-2022 | 11:23
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وجه النجم محمد هنيدي تحذيراً شديد اللهجة لكل من "يتجرأ" ويعلن تشجيعه للمنتخب المغربي لكرة القدم في مواجهته المرتقبة غداً الأربعاء أمام المنتخب الفرنسي بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.
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وقال هنيدي في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع الفايسبوك: "أي حد هيجرؤ يشجع المغرب بعد بكرة هديله بان من صفحتي.. كلنا نشجع فرنسا من دلوقتي.. ونركز يا جماعة.. عايزين الماتش يخلص 5 صفر للمغرب".


واحتفل هنيدي بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، وغرد عبر حسابه بموقع تويتر: "يا الله.. يا الله.. المغرب أصبحت كاتب التاريخ.. وهي من تكتبه من جديد.. للوطن العربي وإفريقيا.. المغرب بتزلزل العالم وبتبهره، وبتقهر كبار العالم وبتفترسهم".
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