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فنون ومشاهير

كيف علقت أحلام على تقبيل حنان شوقي يد زوجها يومياً؟

Lebanon 24
13-12-2022 | 11:52
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علقت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي على تصريحات الممثلة المصرية حنان شوقي، والتي قالت فيها الأخيرة إنها تقبل يد زوجها قبل النوم كل يوم.


وفي تغريدةٍ لها عبر حسابها على "تويتر"، أثنت أحلام على ما قالته شوقي، واصفةً إياها بالزوجة الأصلية ومشيرةً إلى أنها تقوم بالتصرف ذاته مع زوجها مبارك الهاجري، حيث كتبت: "وانا زيها طبعاً هذي الست الأصيلة".
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ولطالما عُرفت أحلام بتعبيرها عن حبها الكبير لزوجها، كما ظهرت في أكثر من مرة وهي تقبل يديه وجرى التقاط بعض الصور لها وهي تقوم بذلك.


وكانت حنان شوقي قد قالت في تصريحٍ لها خلال حوارها مع الإعلامية المصرية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس": "أنا طبيعتي لازم أبوس إيد زوجي قبل ما ينام وأسأله انت مش عايز حاجة مني، ولازم أكون صافية وأنا بتكلم معاه، مش كل واحد شايل سكينة للتاني ورا ظهره"، لافتةً إلى أن الزواج حالة تتجسد فيها معاني أسماء الله الحسنى.
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