محمد رمضان في مرمى الانتقادات بسبب صفعه لأحد الممثلين (فيديو)

تعرض الفنان محمد رمضان لحملة هجوم وانتقادات من قبل جمهوره بعد نشره مقطع فيديو من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد "العمدة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".

وظهر رمضان في الفيديو وهو يصفع شخصاً على رأسه ضمن أحداث العمل، وعلق: "جعفر العمدة بيصبح وبيقولكم رمضان يجمعنا والعمدة يدلعنا، وعلى رأي صاحب الحساب ثقة في الله نجاح".

Advertisement

وبدأ الجمهور في التعليق على الفيديو معترضين على ما فعله رمضان، مؤكدين أن ذلك يحط من كرامة الكومبارس.

وتدور أحداث مسلسل "العمدة" في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، ومن المقرر عرضه رمضان 2023.







المسلسل بطولة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.