Advertisement

فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنان الشهير بوالده.. من هو؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1019919-638066172312495246.jpg
Doc-P-1019919-638066172312495246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حرص عدد كبير من نجوم العراق والوطن العربي على توجيه التعازي ورسائل المواساة للنجم حاتم العراقي بوفاة، بعد عامين من رحيل والدته.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات صورة نعي، عبر إنستغرام، وعلقت عليه: "تتقدم روتانا بخالص العزاء والمواساة للفنان حاتم العراقي لوفاة والده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
Advertisement

وكذلك قدم نجوم العراق التعازي بوفاة والد حاتم، من بينهم المخرج علاء الأنصاري الذي شارك عبر الستوريز على إنستغرام نعى من خلالها الراحل وكتب: "أعزي أخي وصديقي ورفيق دربي الفنان حاتم العراقي بوفاة والده تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه".
 
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
00:30 | 2022-12-14
23:00 | 2022-12-13
16:00 | 2022-12-13
14:00 | 2022-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website