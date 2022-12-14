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فنون ومشاهير
الموت يؤلم الفنان الشهير بوالده.. من هو؟
Lebanon 24
14-12-2022
|
05:45
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حرص عدد كبير من نجوم العراق والوطن العربي على توجيه التعازي ورسائل المواساة للنجم حاتم العراقي بوفاة، بعد عامين من رحيل والدته.
ونشرت شركة روتانا للصوتيات صورة نعي، عبر إنستغرام، وعلقت عليه: "تتقدم روتانا بخالص العزاء والمواساة للفنان حاتم العراقي لوفاة والده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
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وكذلك قدم نجوم العراق التعازي بوفاة والد حاتم، من بينهم المخرج علاء الأنصاري الذي شارك عبر الستوريز على إنستغرام نعى من خلالها الراحل وكتب: "أعزي أخي وصديقي ورفيق دربي الفنان حاتم العراقي بوفاة والده تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه".
المصدر: لها
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