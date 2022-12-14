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فنون ومشاهير

إيقاف فنان شاب بتهمة تعاطي المخدّرات.. حاول رشوة الامن وهذا ما عُثر عليه بحوزته (صورة)

Lebanon 24
14-12-2022 | 08:00
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أوقفت السلطات الأمنية التونسية، مغني الرّاب سمارا بعد العثور على بقايا مادة "القنب الهندي"، إضافة إلى أقراص مخدّرة في منزله.

وأكدت قناة "التاسعة" المحلية في تقرير تلفزيوني أن النيابة العامة أمرت بتوقيف مغني الراب، وصديقين له أيضاً بتهمة تعاطي المخدرات ومحاولة رشوة رجال الأمن.
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وأكد التقرير أن النيابة العامة أمرت بحجزهما على ذمة التحقيق بتهمة استهلاك مادّة مخدرة ومحاولة رشوة دورية أمنية، مبينة أنه خلال التحقيق معهما، أكدا أنهما كانا في طريقهما إلى منزل مغني الراب سمارا، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار مداهمة منزله.

المصدر: لها
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