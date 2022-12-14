إيقاف فنان شاب بتهمة تعاطي المخدّرات.. حاول رشوة الامن وهذا ما عُثر عليه بحوزته (صورة)

أوقفت السلطات الأمنية التونسية، مغني الرّاب سمارا بعد العثور على بقايا مادة "القنب الهندي"، إضافة إلى أقراص مخدّرة في منزله.



وأكدت قناة "التاسعة" المحلية في تقرير تلفزيوني أن النيابة العامة أمرت بتوقيف مغني الراب، وصديقين له أيضاً بتهمة تعاطي المخدرات ومحاولة رشوة رجال الأمن.

Advertisement