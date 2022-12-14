رحيل شاعر غنائي كبير.. سبب وفاته يفاجئ الجميع وهذا ما نشره قبل ساعات من موته (صورة)

اعلنت وزارة الثقافة السورية وفاة الشاعر الكبير صفوح شغالة مساء الثلاثاء عن عمر ناهز الـ66 عامًا. وترك الشاعر خلفه أجمل الاغنيات التي قدمها لاهم الاسماء في عالم الفن العربي، ابرزهم الفنانة نجوى كرم والفنان وائل كفوري وسلطان الطرب جورج وسوف الذي قدم له الاغنية الاشهر "طبيب جراح" وغيرهم الكثير.

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من جهة اخرى، شغل سبب وفاة الشاعر الراحل كل من عرفه واحبه، اذ لفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى ان سبب وفاة صفوح شغالة يعود لمرض عضال لم تعرف طبيعته، في حين قال عدد آخر أنه تعرض لوعكه صحية ألمت به خلال الأيام الماضية وأدخل الى المستشفى لتلقي العلاج، الى أن أعلن عن وفاته رسميا مساء امس.

والمؤلم انّ الراحل نشر قبل وفاته بساعات، عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة علّق عليها بالقول: "انتهت الرحلة سامحوني انا في ذمة الله".



