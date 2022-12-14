Advertisement

فنون ومشاهير

رحيل شاعر غنائي كبير.. سبب وفاته يفاجئ الجميع وهذا ما نشره قبل ساعات من موته (صورة)

Lebanon 24
14-12-2022 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1019985-638066307915505499.png
Doc-P-1019985-638066307915505499.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت وزارة الثقافة السورية وفاة الشاعر الكبير صفوح شغالة مساء الثلاثاء عن عمر ناهز الـ66 عامًا. وترك الشاعر خلفه أجمل الاغنيات التي قدمها لاهم الاسماء في عالم الفن العربي، ابرزهم الفنانة نجوى كرم والفنان وائل كفوري وسلطان الطرب جورج وسوف الذي قدم له الاغنية الاشهر "طبيب جراح" وغيرهم الكثير.
Advertisement
 
 
من جهة اخرى، شغل سبب وفاة الشاعر الراحل كل من عرفه واحبه، اذ لفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى ان سبب وفاة صفوح شغالة يعود لمرض عضال لم تعرف طبيعته، في حين قال عدد آخر أنه تعرض لوعكه صحية ألمت به خلال الأيام الماضية وأدخل الى المستشفى لتلقي العلاج، الى أن أعلن عن وفاته رسميا مساء امس.
 
 
والمؤلم انّ الراحل نشر قبل وفاته بساعات، عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة علّق عليها بالقول: "انتهت الرحلة سامحوني انا في ذمة الله".
 

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:26 | 2022-12-14
11:00 | 2022-12-14
08:00 | 2022-12-14
05:45 | 2022-12-14
05:00 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website