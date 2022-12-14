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فنون ومشاهير

بعد تغيير اسم مسلسلها.. ماذا قالت نيللي كريم عن سيرين عبدالنور؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 16:00
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إعتبرت النجمة المصرية نيللي كريم أنه ليس من المستحب أن يحمل عملين دراميين الاسم ذاته، وذلك تعليقاً على تغيير اسم مسلسلها "عملة نادرة" الذي تخوض به موسم دراما رمضان 2023، بعدما كان اسمه في السابق "العين بالعين"، والذي يعد عنواناً لمسلسل سيرين عبد النور ورامي عياش، عُرض على منصة شاهد شهر أيلول الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.
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واشارت إلى أن الأمر لا يشغلها على الإطلاق، في حال حدوثه، فهي لا تكترث به، موضحة أن اختيار عنوان للمسلسل أو تغيير اسمه ليس من شأن أبطاله، بل من اختصاص صناع العمل، وذلك في تصريحات لبرنامج "ذا إنسايدر بالعربي".


وأشادت نيللي بموهبة وأداء سيرين عبد النور في التمثيل، مشيرة إلى أنها من الممثلات التي تحب أن تشاهد أعمالها السينمائية، لاسيما فيلمها مع محمد هنيدي "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، متمنية أن تجمعهما عملاً درامياً أو سينمائياً.


مسلسل "عملة نادرة" من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، يشارك فيه نخبة من النجوم والنجمات، أبرزهم جمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، وهشام عاشور.
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