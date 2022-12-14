ما جديد دعوى خلع علا غانم لزوجها؟

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قررت محكمة الأسرة في مصر تأجيل ثاني جلسات دعوى الخلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، إلى الثلاثاء 20 كانون الاول، لتمكين الدفاع من استخراج المستندات.وكان محامي علا غانم قد أقام دعوى خلع لموكلته في محكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.