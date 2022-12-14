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فنون ومشاهير

ما جديد دعوى خلع علا غانم لزوجها؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 14:53
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قررت محكمة الأسرة في مصر تأجيل ثاني جلسات دعوى الخلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، إلى الثلاثاء 20 كانون الاول، لتمكين الدفاع من استخراج المستندات.


وكان محامي علا غانم قد أقام دعوى خلع لموكلته في محكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.
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