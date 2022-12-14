المطربة الشهيرة تنهي أصعب فترات حياتها... وهذه رسالتها قبل الـ2023

ظهرت المطربة الكولومبية شاكيرا في مقطع فيديو ناقشت فيه الصعوبات التي عاشتها في الأشهر الماضية، وقدمت الشكر لمعجبيها على الدعم الذي قدموه لها خلال محنتها وأصعب عام في حياتها.





وقالت في الفيديو: "أريد أن أشكركم على الاستماع لي، على السماح لي بالتعبير عن نفسي، آمل أن أتمكن في عام 2023 من الاستمرار في الرد بالمثل على كل الحب والمودة التي منحتموني إياها، وتقديم موسيقى جديدة وأكثر من ذلك بكثير، قبلاتي لكم".

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