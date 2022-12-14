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فنون ومشاهير

الحكم على فنان بالسجن... ما قصة الـ750 ألف دولار وحسابه المصرفيّ؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 15:16
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حُكم على مغني الراب الأسترالي عبد الغادية (24 عامًا)، بالسجن 18 شهرًا، بعد أن أنفق أكثر من 750 ألف دولار وضعت في حسابه المصرفي عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل، تم إيداع حوالي 750 ألف دولار بالخطأ في حساب عبد الغادية من قبل زوجين راغبين في شراء منزل، فقام المغني بعدها بعملية إنفاق باهظة، حيث أنفق المال على سبائك الذهب والملابس والعملات الأجنبية والمكياج.
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وكان الزوجين في الخطوات الأخيرة لشراء منزل أحلامهما، وعندما طُلب منهما تحويل المبلغ إلى حساب بنك كومنولث، قاما بتحويل المال بالخطأ إلى حساب عبد الغادية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اشترى عبد الغادية سبائك ذهبية بما يقارب 600 ألف دولار من متجر واحد في سيدني، إضافة إلى شراء ذهب بقيمة 110 آلاف دولار من متجر في بريزبين، وعملات معدنية باهظة الثمن وملابس ومكياج.
 
 
(فوشيا)
 
 
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