الفنان القدير خانته دموعه وانهار على الهواء.. اليكم السبب (فيديو)

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إنهار الفنان شريف منير بالبكاء على الهواء، في برنامج "كلمة أخيرة"، أثناء رؤيته مشهد وفاة الفنان صلاح عبدالله الذي يجسد شخصية "حسين" في مسلسل "إيجار قديم"، موضحاً أن سبب تأثره يعود لتذكّره كواليس التصوير.وكشف شريف منير أنه كان يبكي في المشهد لأسباب عدة، من بينها تذكّره لوالديه الراحلين، وظروف شخصية كان يمر بها في وقت التصوير، إلى جانب معرفته قبل ساعتين بوفاة صديقه الفنان الراحل هشام سليم.وأضاف: "بكيت لأني تخيلت صلاح عبد الله ممكن يبقى في الموقف ده، وده تعّبني أوي... المشهد ده كان ممكن جداً يتقطع وهيبقى مؤثر وكل حاجة، بس طريقة إخراج المشهد ده هي اللي وجعتني وجسدت إحساسي أكتر، وهنا يكون دور المخرج، اللي عمله طارق رفعت في لحظات بقول الكلام وكان وشي مابيتكلمش بس الكلام شغال في الخلفية، هو ده إخراج المشهد".