من هي زوجة الفنان حسين الجسمي؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر عقد قران النجم حسين الجسمي بشكل واسع وعبّروا عن سعادتهم الكبيرة بفرحته، متسائلين عن هوية العروس.



ورغم تكتم النجم الإماراتي وحرصه على إبقاء صورة عروسه بعيدة عن الإعلام، أكدت مصادر إعلامية محلية أن زوجة الجسمي من خارج الوسط الفني وتنحدر من عائلة عريقة في الخليج، وهي تدعى شيخة عبدالعزيز السلمان، وتحمل الجنسية الإماراتية، وقيل أيضاً بأنها تبلغ من العمر 34 عاماً.

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وفاجأت التقارير المحلية الجمهور بالكشف عن أن هذا الزواج هو الثاني للجسمي، حيث كان قبل سنوات عدة متزوجاً من سيدة مغربية تدعى حسناء وعاشا معاً في الإمارات.



إلى ذلك، ومع ذيوع خبر زواجه وتهنئة النجوم له وإعطائه لقب "أبو علي"، انتشرت معلومات غير مؤكدة بأن سبب هذا اللقب هو أن للجسمي طفلاً من زوجته المغربية، في حين أكدت مصادر محلية أخرى أن اللقب يعتمده أصدقاء الجسمي منذ فترة طويلة، آملين أن يصبح لديه طفل ويطلق عليه هذا الاسم.



وكان حسين الجسمي قد فاجأ الجمهور بالإعلان عن عقد قرانه في الإمارات، وقد تم الاحتفال في أجواء بسيطة بحضور العائلتين والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وقد سارع عدد كبير من المشاهير والنجوم إلى تقديم التهنئة له عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.