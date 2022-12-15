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فنون ومشاهير
روبي في أزمة جديدة بسبب هذا النجم!
Lebanon 24
15-12-2022
|
11:00
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تسبّب الفنان عمرو عبد الجليل في أزمة جديدة للفنانة روبي قبل ساعات من بدء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "حضرة العمدة"، حيث فوجئ صنّاع العمل بعبد الجليل يعتذر عن عدم المشاركة في المسلسل بعد تعاقده رسمياً عليه منذ فترة.
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وعلمت "لها" من مصدر مقرّب أن السبب الذي دفع عمرو عبد الجليل للاعتذار عن المسلسل هو ارتباطه خلال الفترة الحالية بتصوير عدد من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى تحضيره لعمل مسرحي جديد، سوف يُعرض ضمن "موسم الرياض".
وكان المسلسل قد تعرض لأزمة عندما قدّم الفنان إياد نصار اعتذاره عن عدم المشاركة فيه، وذلك لارتباطه بأكثر من عمل درامي وسينمائي، ليحلّ محمود عبد المغني بدلاً منه.
مسلسل "حضرة العمدة" من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، وبطولة: روبي، رياض الخولي، صلاح عبدالله، سميحة أيوب، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، أحمد بدير، بسمة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية البحث عن بديل لعمرو عبدالجليل من أجل الإعلان عن بدء التصوير.
يُذكر أن آخر أعمال عمرو عبدالجليل، مسلسل "الضاحك الباكي"، الذي عُرض أخيراً وتناول السيرة الذاتية للفنان نجيب الريحاني، وتعرض لموجة كبيرة من الانتقادات، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل، وشارك فيه: رزان مغربي، فردوس عبدالحميد، مصطفى شوقي، وهاجر الشرنوبي.
المصدر:
لها
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