بعد غياب طويل.. هيلدا خليفة راجعة!؟

انتشرت أخبار في الساعات الماضية عن عودة برنامج "ستار اكاديمي" بعد توقف لمدة 6 سنوات، وتصدر اسم هيلدا خليفة مقدمة البرنامج على مدار 11 موسم.

وليس هناك أي شيء مؤكد بعد حول عودة البرنامج وتساءل البعض ان كان الموضوع أيضًا هذه المرة شائعة كما كان يحصل في السنوات السابقة.

وكالعادة تتصدر هيلدا خليفة التراند بهاشتاغ اسمها ليصبح الأكثر تداولا على تويتر لبنان وفي بعض الدول العربية، بالاضافة الى هاشتاغ (ستار امكاديمي).

وتفاعل الجمهور من خلال اعادة نشر مقاطع فيديو لهيلدا من مواسم مختلفة من البرنامج، في ظلّ عدم صدور أيّ بيان رسميّ يحسم حقيقة ما يتمّ التداول به.

برنامج "ستار أكاديمي"

ستار أكاديمي هو النسخة العربية من برنامج المسابقات التلفزيوني الغنائي العالمي ستار أكاديمي. بدأ في كانون الأول 2003، حيث كان يقام في موسم سنوي مدته 15 أسبوعاً، حتى الموسم 11 في 2016.

يُذكر ان البرنامج بنسخته الفرنسية يبث حاليا بعد توقف دام لسنوات.