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فنون ومشاهير
هل انفصل أراس بولوت إينيملي عن بيجي أونال؟
Lebanon 24
15-12-2022
|
14:00
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رغم دور انشغال النجم التركي أراس بولوت إينيملي بتصوير مسلسل الجديد "أتاتورك" لصالح منصة "ديزني بلس"، إلا أن ذلك لم يمنعه من إخبار حبيبته الممثلة التركية بيجي أونال عن رغبته بالانفصال عنها.
ووفقاً للصحفية التركية "بيرسين"، فإن أراس الذي بذل مجهوداً كبيراً في تجسيد شخصية أول رئيس للجمهورية التركية ""مصطفى كمال أتاتورك"، وواجه صعوبة نفسية في المجموعة من وقت لآخر بسبب ثقل الدور، قرر الانفصال عن أونال فور انتهائه من تصوير مشاهده في المسلسل.
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وأضافت الصحيفة أن الدائرة المقربة من الثنائي، أكدت أن علاقتهما انتهت هذه المرة بشكلٍ فعلي ولا مجال للعودة والتراجع، كما حدث في انفصالهما الأول، قبل عام، إذ أعلنا الانفصال بعد علاقةٍ استمرت 6 سنوات ثم منحا علاقتهما فرصةً بعد مدةٍ قصيرةٍ.
وفي حين أن الجمهور كان يتوقع إعلان النجمين زواجهما خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن أونال أكدت في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، أن علاقتهما تسر بشكلٍ جيد وأن كل شيءٍ على ما يرام، جاء خبر انفصالهما ليكون بمثابة مفاجئةٍ لمحبيهما.
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