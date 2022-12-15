"عايزة راجل لاسع وهايبر"... إعلامية تفجّر مواقف جريئة

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كشفت الإعلامية منى عبد الوهاب تفاصيل عن حياتها العاطفية، خاصة بعد فشل خطوباتها السابقة.وقالت في حديث تلفزيوني: "أنا عايزة الراجل اللي ارتبط بيه يكون لاسع وهايبر وبيعمل أي حاجة في أي وقت".وأضافت: "أنا ست ضد الزواج من دون حب، ولما يكون الشر مصدره شريك حياتي اللي أنا بحبه كل حاجة منه هتبقى على قلبي زي العسل، ولما نحب حد بنفوت له وبنتقبل وبنعطي له من قلبنا. في كل خطوباتي حبيت واخترت عن حب لكن فيه حاجات ما ينفعش نتنازل عنها، علشان كل خطوبة منهم فشلت وما وصلتش للزواج".كما شدّدت على ضرورة الاتفاق بين الطرفين على كل التفاصيل قبل الارتباط، وقالت: "لازم الراجل والمرأة يتفقوا على الشروط اللي يرغبوا في تنفيذها ويقتنعوا بيها في الزواج، أنا مع توقيع اتفاق في قسيمة الزواج على كيفية رؤية الأبناء بعد الطلاق".