ظروف صعبة وإرهاق... ممثل يكشف عن كواليس مسلسل "غرفة 207"

تحدث الفنان مراد مكرم خلال عن كواليس تصوير مسلسل "غرفة 207" وسط ظروف صعبة، وقال: "صورت المسلسل في 6 شهور، بسبب تغيير طاقم الإخراج الذي تسبب في تعطيل التصوير لمدة شهر وأكثر"، مشيرا الى ان "مدة الحلقة حوالى 50 دقيقة، اي ان 10 حلقات تعادل 4 أفلام و"إتمرمطنا وقت تصوير المسلسل".

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وأضاف في حديث تلفزيوني: "أديت دوراً في الغرفة 207 لكن جسمي اقشعرّ لدى مشاهدته وردود الفعل جعلتنا جميعاً نفتخر بما قدمناه. اجتهدنا كثيراً في هذا المسلسل، استخدمنا أفضل مؤثرات بصرية وانا فخور بأن الذي قدمها مصري بتقنية هوليوود".



يشار الى أن مسلسل "الغرفة 207" من بطولة: محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم وكامل الباشا ويوسف عثمان وسلوى عثمان، وهو كتابة تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير.