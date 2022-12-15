Advertisement

فنون ومشاهير

ظروف صعبة وإرهاق... ممثل يكشف عن كواليس مسلسل "غرفة 207"

Lebanon 24
15-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1020409-638067356568125821.jpg
Doc-P-1020409-638067356568125821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث الفنان مراد مكرم خلال عن كواليس تصوير مسلسل "غرفة 207" وسط ظروف صعبة، وقال: "صورت المسلسل في 6 شهور، بسبب تغيير طاقم الإخراج الذي تسبب في تعطيل التصوير لمدة شهر وأكثر"، مشيرا الى ان "مدة الحلقة حوالى 50 دقيقة، اي ان 10 حلقات تعادل 4 أفلام و"إتمرمطنا وقت تصوير المسلسل".
Advertisement
 

وأضاف في حديث تلفزيوني: "أديت دوراً في الغرفة 207 لكن جسمي اقشعرّ لدى مشاهدته وردود الفعل جعلتنا جميعاً نفتخر بما قدمناه. اجتهدنا كثيراً في هذا المسلسل، استخدمنا أفضل مؤثرات بصرية وانا فخور بأن الذي قدمها مصري بتقنية هوليوود".
 

يشار الى أن مسلسل "الغرفة 207" من بطولة: محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم وكامل الباشا ويوسف عثمان وسلوى عثمان، وهو كتابة تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:00 | 2022-12-16
00:30 | 2022-12-16
16:00 | 2022-12-15
14:00 | 2022-12-15
11:00 | 2022-12-15
09:50 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website