"هربيه بالقانون".. محام مصري يرفع قضية ضد الفنان محمد رمضان والسبب؟

أعلن المحامي المصري بالنقض أيمن محفوظ، مقاضاة الفنان محمد رمضان على خلفية نشره مقطع فيديو من مسلسله الجديد "العمدة" يضرب فيه ممثل كومبارس "بالقفا".





وقال المحامي بالنقض في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام وإنذار للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضد الفنان محمد رمضان، طبقا للمواد 25 و26 و27 من قانون الإنترنت الجديد.

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ورأى أيمن محفوظ أن "محمد رمضان أهان المجتمع المصري". وأضاف: أتمنى تواصل الكومبارس معايا وانضمامه للإجراءات التي سأتخذها".

وتابع قائلا: "إحنا تعبنا من تصرفات هذا الشخص وأنا هربيه بالقانون"، مشيرا إلى أن محمد رمضان يخرج كل يوم ليثير الجدل.