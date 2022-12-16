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فنون ومشاهير

فنان لبناني شهير يتزوج مدنياً في قبرص.. إليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
16-12-2022 | 00:30
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تزوج الفنان مروان خوري وخطيبته ندى رمال في قبرص، حيث عقدا قرانهما مدنيا يوم الاثنين الماضي، الموافق الـ 12 من كانون الأول 2022.

 

وبحسب معلومات "فوشيا"، فإن الزواج اقتصر على العروسين، ومن المتوقع أن يتم الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة قريبا في لبنان، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، خاصة أن مروان من الأشخاص الذين لا يفضلون الاحتفالات الكبيرة والصاخبة.

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وأكدت المعلومات أن خوري سيعلن في الأيام المقبلة خبر زواجه لمتابعيه، مقررا عدم إخفاء الأمر لوقت طويل، ولكنه يفكر في طريقة مميزة لإعلان هذا الخبر الذي سيدخل الفرحة إلى قلب محبيه الذين لطالما اعتبروه أشهر عازب على الساحة الفنية.

 

 
 

ولم تؤكد الصفحة الخاصة بالفنان مروان خوري على مواقع التواصل أنباء زواجه، بل اكتفت بالترويج لحفل رأس السنة الذي سيحييه في فندق لورويال إلى جانب الفنان بافو والممثل الكوميدي ماريو باسيل.

 

ويأتي ارتباط مروان خوري بعد أشهر قليلة من إعلان خبر عودته لخطيبته ندى رمال، وأكد حينها أنه سيكون عريسا قريبا في نهاية 2022.

(فوشيا)

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