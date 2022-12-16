بعدما انطفأت عينها.. أول ظهور للفنانة جورجيت الصايغ بعد أزمتها الصحية شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)

أثارت الحالة الصحية للفنانة القديرة جورجيت صايغ قلق الجمهور خصوصاً بعدما تأكّد أنّ إحدى عينيها انطفأت، وأنها مصابة بالماء الزرقاء في العين الثانية، وهي وصلت إلى هذه الحالة بسبب تردّي الوضع المعيشي والنفسي الذي تعيشه.

وقد نشر طبيب التجميل، الدكتور هراتش ساغبازاريان على حسابه الرسمي عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر الصايغ، بعد الحديث مؤخرا عن تدهور حالتها الصحية وانطفاء عينها بشكل كامل.

وظهرت جورجيت في الفيديو وطمأنت جمهورها على صحتها، شاكرة بالمقابل كل من دعمها وحاول الاطمئنان عنها، كما لفتت الى انها ستخضع لعملية المياه الزرقاء لعينها الثانية بعد حوالي 3 اشهر.