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فنون ومشاهير

"ملوش علاج".. فنان شهير يكشف تطورات جديدة حول مرضه

Lebanon 24
16-12-2022 | 11:00
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كشف الفنان رامي جمال، عن تطورات جديدة حول مرضه "البهاق" الذي أعلن عنه منذ فترة، مؤكداً معاناته مع المرض في بدايته حيث تحدث عن المواقف التي تعرض لها من خلال المرض.
وقال رامي في تصريحات إعلامية إنه يوجد العديد من العقاقير الطبية التي تساهم في عدم انتشار المرض، ولكنه ممنوع منها بسبب إصابته بمرض السكري، قائلاً: "ملوش علاج لكن فى أدوية توقف انتشاره في الجسم وأنا ممنوع منه بسبب إن عندى السكر".
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وتابع: "وممنوع أيضًا من الكورتيزون، في البداية كنت بشوف المرض إنه مشكلة، لكن ده حب من ربنا وبيختبرني هل أنت راضي ولا لأ وأنا راضي جدًا".
 
ومن ناحية أخرى، يستعد رامي جمال لمشاركة أحمد سالم "المطرب النقاش"، لطرح أغنية من فيلم "شلبي"، وذلك إيفاء بالوعد الذي قطعه له بمشاركته في إحدى أغانيه.
فيلم شلبي من بطولة كريم محمود عبد العزيز، وروبي، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه في السينمات قريباً.
المصدر: لها
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