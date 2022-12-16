ظهرت بـ "هوت شورت".. ماغي بو غصن تُعايد زوجها بطريقة رومنسية: "بحبك جمال" (صور)

عايدت الممثلة ماغي بو غصن زوجها المنتج جمال سنان وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت ماغي صورا عبر حسابها على انستغرام مع زوجها وهي تجلس إلى جانبه مرتدية "هوت شورت"، وعلقت على الصور بكلام رومنسي حيث كتبت:"عقبال المية سنة للرجل اللي بشوف حالي فيه. لشريك الحياة الحقيقي. للسند ومصدر القوة والحب. يخليلنا اياك أبو ريان ويارا ويعطيك الصحة والنجاح وراحة البال. بحبك جمال ".