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فنون ومشاهير

فنان لبناني شهير يُهاجم بقوة وليد توفيق ويُطالبه بتسديد مستحقاته بعد تعاون بينهما!

Lebanon 24
16-12-2022 | 04:53
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توجه الفنان جاد شويري برسالة شديدة اللهجة الى الفنان وليد توفيق، مطالبا اياه بتسديد مستحقاته بعد التعاون الفني الاخير بينهما.

 

وقال جاد في تغريدة له عبر "تويتر" : "استاذ وليد توفيق، غير انو عملت سكوب على ضهري واذيتني، حابب تقاصصني بعدم دفع المتفق عليه من شهور لانو انا ما عبالي رد على تفسيراتك؟".

 

وأضاف": "اذا في ناس عاتبوك من ورا قلة مساحات صوتي بالاغنية معك، انا في كتير ناس نبهوني من قلة التزامك المعهودة بالدفع.. من أصدقائك المقربين وجرّ".

 

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