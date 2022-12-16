فنان لبناني شهير يُهاجم بقوة وليد توفيق ويُطالبه بتسديد مستحقاته بعد تعاون بينهما!

توجه الفنان جاد شويري برسالة شديدة اللهجة الى الفنان وليد توفيق، مطالبا اياه بتسديد مستحقاته بعد التعاون الفني الاخير بينهما.
وقال جاد في تغريدة له عبر "تويتر" : "استاذ وليد توفيق، غير انو عملت سكوب على ضهري واذيتني، حابب تقاصصني بعدم دفع المتفق عليه من شهور لانو انا ما عبالي رد على تفسيراتك؟".
وأضاف": "اذا في ناس عاتبوك من ورا قلة مساحات صوتي بالاغنية معك، انا في كتير ناس نبهوني من قلة التزامك المعهودة بالدفع.. من أصدقائك المقربين وجرّ".
استاذ #وليد_توفيق
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غير انو عملت سكوب على ضهري واذيتني، حابب تقاصصني بعدم دفع المتفق عليه من شهور لانو انا ما عبالي رد على تفسيراتك؟
اذا في ناس عاتبوك من ورا قلة مساحات صوتي بالاغنية معك، انا في كتير ناس نبهوني من قلة التزامك المعهودة بالدفع. من أصدقائك المقربين وجرّ.#جاد_شويري
— Jad shwery (@JadShwery) December 15, 2022
استاذ #وليد_توفيق