محمود حميدة يكشف سراً عن بطاقته الشخصية

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كرّم صنّاع مسرحية "حتة تانية" الفنان محمود حميدة حيث صرح في كلمته بهذه المناسبة بأنه لم يكن يحب التمثيل منذ الصغر بسبب المجتمع المحيط به، موضحاً أنه عندما فشل في دراسة الهندسة طلب والده منه أن يلتحق بمعهد الفنون.وقال حميدة: "كتبت في بطاقة المهنة (ممثل) وكنت أول من يكتب المهنة (ممثل) في تاريخ العرب كلهم، لأن تلك الكلمة مكنش في حد بيكتبها".وعن الفارق بين العمل في السينما والمسرح، قال حميدة إن المسرح يحتاج إلى صدق تام من الممثل لفترة محددة من الزمن، مؤكداً: "في بداياتي عندما اشتركت في المسرح كنت أبقى منعزلاً في غرفتي أذاكر فقط ولم يكن لي علاقة بأحد من زملائي، ولكن في السينما الوضع مختلف تماماً، وحالياً أحرص على علاقاتي بزملائي لأن الفن ليس فقط التمثيل والكثير من الناس يغفلون عن هذا الشيء ودائماً أتحرّى عن كل ما يدور حولي وأسأل عن كل شيء لأكون على علم تام بما يحدث".