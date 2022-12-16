Advertisement

فنون ومشاهير

محمود حميدة يكشف سراً عن بطاقته الشخصية

Lebanon 24
16-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1020584-638067903055403433.PNG
Doc-P-1020584-638067903055403433.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كرّم صنّاع مسرحية "حتة تانية" الفنان محمود حميدة حيث صرح في كلمته بهذه المناسبة بأنه لم يكن يحب التمثيل منذ الصغر بسبب المجتمع المحيط به، موضحاً أنه عندما فشل في دراسة الهندسة طلب والده منه أن يلتحق بمعهد الفنون.
Advertisement

وقال حميدة: "كتبت في بطاقة المهنة (ممثل) وكنت أول من يكتب المهنة (ممثل) في تاريخ العرب كلهم، لأن تلك الكلمة مكنش في حد بيكتبها".

وعن الفارق بين العمل في السينما والمسرح، قال حميدة إن المسرح يحتاج إلى صدق تام من الممثل لفترة محددة من الزمن، مؤكداً: "في بداياتي عندما اشتركت في المسرح كنت أبقى منعزلاً في غرفتي أذاكر فقط ولم يكن لي علاقة بأحد من زملائي، ولكن في السينما الوضع مختلف تماماً، وحالياً أحرص على علاقاتي بزملائي لأن الفن ليس فقط التمثيل والكثير من الناس يغفلون عن هذا الشيء ودائماً أتحرّى عن كل ما يدور حولي وأسأل عن كل شيء لأكون على علم تام بما يحدث".

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:18 | 2022-12-16
16:00 | 2022-12-16
16:00 | 2022-12-16
13:44 | 2022-12-16
13:37 | 2022-12-16
11:00 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website