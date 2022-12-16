17
o
بيروت
20
o
طرابلس
-5
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-5
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
محمود حميدة يكشف سراً عن بطاقته الشخصية
Lebanon 24
16-12-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرّم صنّاع مسرحية "حتة تانية" الفنان محمود حميدة حيث صرح في كلمته بهذه المناسبة بأنه لم يكن يحب التمثيل منذ الصغر بسبب المجتمع المحيط به، موضحاً أنه عندما فشل في دراسة الهندسة طلب والده منه أن يلتحق بمعهد الفنون.
Advertisement
وقال حميدة: "كتبت في بطاقة المهنة (ممثل) وكنت أول من يكتب المهنة (ممثل) في تاريخ العرب كلهم، لأن تلك الكلمة مكنش في حد بيكتبها".
وعن الفارق بين العمل في السينما والمسرح، قال حميدة إن المسرح يحتاج إلى صدق تام من الممثل لفترة محددة من الزمن، مؤكداً: "في بداياتي عندما اشتركت في المسرح كنت أبقى منعزلاً في غرفتي أذاكر فقط ولم يكن لي علاقة بأحد من زملائي، ولكن في السينما الوضع مختلف تماماً، وحالياً أحرص على علاقاتي بزملائي لأن الفن ليس فقط التمثيل والكثير من الناس يغفلون عن هذا الشيء ودائماً أتحرّى عن كل ما يدور حولي وأسأل عن كل شيء لأكون على علم تام بما يحدث".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)
Lebanon 24
داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)
04:38 | 2022-12-16
16/12/2022 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يوقف عناصر
Lebanon 24
حزب الله يوقف عناصر
02:26 | 2022-12-16
16/12/2022 02:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!
Lebanon 24
الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!
13:37 | 2022-12-16
16/12/2022 01:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-16
16/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفى هويته بلحية "بابا نويل".. شاهدوا ماذا حصل في ساحة جونية (صورة)
Lebanon 24
أخفى هويته بلحية "بابا نويل".. شاهدوا ماذا حصل في ساحة جونية (صورة)
09:23 | 2022-12-16
16/12/2022 09:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:18 | 2022-12-16
جورج خباز في خطوة عالمية جديدة
16:00 | 2022-12-16
هكذا سيقضي بن أفليك وجينيفر لوبيز أول عيد ميلاد لهما بعد زواجهما
16:00 | 2022-12-16
مروان خوري يدخل القفص الذهبي!
13:44 | 2022-12-16
أنجلينا جولي تتخلّى عن مهمتها مع اللاجئين.. والسبب؟
13:37 | 2022-12-16
الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!
11:00 | 2022-12-16
"ملوش علاج".. فنان شهير يكشف تطورات جديدة حول مرضه
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
17/12/2022 00:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
17/12/2022 00:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
17/12/2022 00:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact