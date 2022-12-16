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فنون ومشاهير

جورج خباز في خطوة عالمية جديدة

Lebanon 24
16-12-2022 | 16:18
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يشارك الممثل والكاتب جورج خباز في بطولة فيلم "يونان" إلى جانب البطلة الألمانية آنا شيغولا والممثلة التركية سيبيل كيكيلي المعروفة بدورها في المسلسل الشهير Game of Thrones، وبمشاركة الفنان السوري باسم ياخور.
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وتدور أحداث الفيلم حول كاتب عربي في المانيا يسافر إلى جزيرة نائية بهدف الانتحار، ليلتقي بامرأة عجوز، توقظ فيه الرغبة بالحياة.


وسيتم تصوير الفيلم العام المقبل في ألمانيا وعلى جزيرة صغيرة في الدنمارك؛ الفيلم من إخراج الكاتب أمير فخر الدين وإنتاج مشترك الماني- فرنسي- ايطالي.
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