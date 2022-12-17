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فنون ومشاهير
خلاف ومطاردة وتصادم.. هذا ما جرى بين فنان شهير وطليقته
Lebanon 24
17-12-2022
|
05:00
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شهدت منطقة حدائق الأهرام، المصرية، أمس الجمعة، مطاردة بالسيارات بين المطرب سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر، بعدما اندلعت بينهما مشادة تطورت إلى شجار بالأيدي، وانتهت بحادث تصادم، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.
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ونقلت وسائل إعلام، أن الحادثة وقعت عندما كانت طليقة سعد الصغير بصحبة والدتها وشقيقتها في منطقة حدائق الأهرام، حيث تصادف وجود المطرب الشعبي بسيارته في المنطقة، فدخلن في مشادة معه بسبب المطالبة بحقوقها القانونية، تطورت بعدها إلى اشتباك بالأيادي
ونقل موقع "القاهرة 24"عن مصدر، قوله، إن طليقة المطرب المعروف قامت خلال المشاجرة بتمزيق ملابسه، واختطاف جواز السفر الخاص به من داخل السيارة، ومزقته أمامه، قبل أن تتوجه إلى سيارتها، وتفر من المكان.
وبحسب وسائل الإعلام، توجه المطرب خلفهم ليلحق بهم، وفجأة توقفت عربة طليقته، فاصطدمت بها سيارته من الخلف، متسبباً في أضرار لها.
ونقل موقع "مصراوي"، عن مصدر أمني، أن الحادثة تسبب في إصابة طليقة الصغير ووالدتها، مؤكداً استقرار الحالة الصحية للاثنتين، عقب خضوعهما للعلاج بمستشفى الهرم.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على جهات التحقيق.
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بقيام الصغير بمطاردة طليقته والاصطدام بسيارتها وإصابتها هي ووالدتها بسبب خلافات بينهم.
وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث قطاع الغرب، تبين حدوث مشادة كلامية نشبت بين الصغير وطليقته بسبب خلافات سابقة بينهما، مما دفعها لتمزيق جواز السفر الخاص به، ونشبت بينهما مشاجرة، وعقب ذلك انصرفت بسيارتها، فلاحقها الصغير واصطدم بها من الخلف مما تسبب في إصابة طليقته برلنتي ووالدتها وتم نقلهما إلى المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عصام من إلقاء القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير، وذلك بسبب تسببه في إصابة طليقته ووالدتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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