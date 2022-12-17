خلاف ومطاردة وتصادم.. هذا ما جرى بين فنان شهير وطليقته

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ونقلت وسائل إعلام، أن الحادثة وقعت عندما كانت طليقة سعد الصغير بصحبة والدتها وشقيقتها في منطقة حدائق الأهرام، حيث تصادف وجود المطرب الشعبي بسيارته في المنطقة، فدخلن في مشادة معه بسبب المطالبة بحقوقها القانونية، تطورت بعدها إلى اشتباك بالأيادي شهدت منطقة حدائق الأهرام، المصرية، أمس الجمعة، مطاردة بالسيارات بين المطرب سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر، بعدما اندلعت بينهما مشادة تطورت إلى شجار بالأيدي، وانتهت بحادث تصادم، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.ونقلت وسائل إعلام، أن الحادثة وقعت عندما كانت طليقة سعد الصغير بصحبة والدتها وشقيقتها في منطقة حدائق الأهرام، حيث تصادف وجود المطرب الشعبي بسيارته في المنطقة، فدخلن في مشادة معه بسبب المطالبة بحقوقها القانونية، تطورت بعدها إلى اشتباك بالأيادي

ونقل موقع "القاهرة 24"عن مصدر، قوله، إن طليقة المطرب المعروف قامت خلال المشاجرة بتمزيق ملابسه، واختطاف جواز السفر الخاص به من داخل السيارة، ومزقته أمامه، قبل أن تتوجه إلى سيارتها، وتفر من المكان.





ونقل موقع "مصراوي"، عن مصدر أمني، أن الحادثة تسبب في إصابة طليقة الصغير ووالدتها، مؤكداً استقرار الحالة الصحية للاثنتين، عقب خضوعهما للعلاج بمستشفى الهرم.



وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على جهات التحقيق.



وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بقيام الصغير بمطاردة طليقته والاصطدام بسيارتها وإصابتها هي ووالدتها بسبب خلافات بينهم. وبحسب وسائل الإعلام، توجه المطرب خلفهم ليلحق بهم، وفجأة توقفت عربة طليقته، فاصطدمت بها سيارته من الخلف، متسبباً في أضرار لها.ونقل موقع "مصراوي"، عن مصدر أمني، أن الحادثة تسبب في إصابة طليقة الصغير ووالدتها، مؤكداً استقرار الحالة الصحية للاثنتين، عقب خضوعهما للعلاج بمستشفى الهرم.وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على جهات التحقيق.وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بقيام الصغير بمطاردة طليقته والاصطدام بسيارتها وإصابتها هي ووالدتها بسبب خلافات بينهم.