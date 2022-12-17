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فنون ومشاهير
حفيدتا هيفاء وهبي تخطفان الأنظار في أول ظهور.. (صورة)
Lebanon 24
17-12-2022
|
03:39
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ونشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صوراً جديدة لابنتيها رهف ودانييلا، على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.
وقد أثنى المتابعون على جمال الفتاتين، مؤكدين الشبه بينهن وبين جدتهن.
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