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فنون ومشاهير

حفيدتا هيفاء وهبي تخطفان الأنظار في أول ظهور.. (صورة)

Lebanon 24
17-12-2022 | 03:39
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ونشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صوراً جديدة لابنتيها رهف ودانييلا، على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وقد أثنى المتابعون على جمال الفتاتين، مؤكدين الشبه بينهن وبين جدتهن.
 
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هيفا

زينب فياض

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