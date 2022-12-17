حفيدتا هيفاء وهبي تخطفان الأنظار في أول ظهور.. (صورة)

ونشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صوراً جديدة لابنتيها رهف ودانييلا، على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.



وقد أثنى المتابعون على جمال الفتاتين، مؤكدين الشبه بينهن وبين جدتهن.

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