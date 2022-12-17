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فنون ومشاهير

متى ستعود شيرين عبد الوهاب للغناء؟

Lebanon 24
17-12-2022 | 14:00
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طوال شهر كامل التزمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الصمت بعد الصور والأخبار التي تحدثت عن عودتها الى زوجها المغني حسام حبيب،  في محاولة للتحايل على عائلتها بعدما اتُهموا بأنهم وراء الطلب بدخولها المصح ومعالجتها من الإدمان على المخدرات، ومن ثم خروجها من المشفى وإعادة عقد قرانها على حبيب بعد سنوات من المشاكل تراجعت خلالها فنياً بشكل واضح.
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وتستعيد شيرين جزءًا من حضورها الذي سيشكل مفاجأة كبيرة ومنعطف في حياتها العملية، وبعد أن كان الحفل سيقام هذا الشهر في الكويت علم أنه تأجل إلى 12 كانون الثاني المقبل في مسرح "أرينا" في الكويت، وعُلم أيضاً أن شيرين وافقت بعد مفاوضات كثيرة وطلبت أن يُجهّز المسرح بداية السنة المقبلة بحيث تكون استرجعت صحتها كاملة وهي ليست المرة الأولى التي تستعيد فيها شيرين عودتها الى الغناء بعيداً عن أمورها وعلاقتها بحسام  والتي نصحها الجميع بتركه لكنها حتى الساعة لم توافق .

 
(نواعم)
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