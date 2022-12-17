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فنون ومشاهير
ردّاً على الإنتقادات... معتصم النهار: هذا حكم مسبق!
Lebanon 24
17-12-2022
|
16:00
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علق الممثل السوري معتصم النهار على الانتقادات التي وجهها بعض المتابعين الى الجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة، الذي يلعب معتصم دور اساسي فيه الى جانب الممثلة نادين نسيب نجيم.
وقال النهار، في حديث لـ ET بالعربي ان: "دائما الأعمال التي تتحول لأجزاء بيكون أول انطباع للجزء الأول مميز جدا والجمهور يتوقع أن الجزء الثاني لن يكون جيدا وهو حكم مسبق".
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واشار خلال حديثه الى أن تفاعل الجمهور مع الجزء الثاني كان أكبر مؤكدا ان لمس ذلك من خلال التعليقات.
وقال: "بالنسبة لي شعرت أن تفاعل الجمهور مع الجزء الثاني كان أكبر، وعلى صعيد شخصيتي "أنس" الجمهور أحبها أكثر وتفاعل معها وأسعدتني كل التعليقات".
وتابع النهار: "وبشكر كل الجمهور كل من تابع المسلسل وحتى الانتقادات أحترمها، والحمد لله كان الجزء الثاني مميزاً وبنفس مستوى الجزء الأول وأفضل".
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