شابات سعوديات يخطبن اعلامية شهيرة لوالدهن (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو طريفاً، يرصد فتيات يطلبن يد الإعلامية والفنانة السعودية منال العيسى للزواج من والدهم.

وأصرت شابات شقيقات على خطبة العيسى لوالدهم الواقف إلى جانب الأخيرة، مع تأكيدهن على موافقتهن، وحرصهن على أخذ موافقة والدتهن أيضاً.

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فتيات يخطبون منال العيسى لوالدهم. pic.twitter.com/mY5g9qSQgx — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 17, 2022



ودخلت العيسى في حيرة من أمرها، لتجيب عليهن ازاء إصرارهن: "لا أدري". ودخلت العيسى في حيرة من أمرها، لتجيب عليهن ازاء إصرارهن: "لا أدري".

وكانت العيسى أثارت جدلاً واسعاً في وقت سابق أيضاً في مقطع يتعلق بالزواج، حين ظهرت في فيديو مع الفنان خالد عبد الرحمن وهو يغني أغنية "خذني بقايا جروح"، وعندما انتهى صفقت له قائلةً: "أنت عشق الطفولة وما تدري إنك عشقي وإنك مهبِّل البنات كلهم"، ثم سألته: "ما تبغي تتزوج الثانية؟"، ليرد عليها: "متزوج ثلاثة" فأجابته: "ما شاء الله حطني الرابعة".