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فنون ومشاهير
مشادة كلامية ومطاردة انتهت بحادث.. خلاف كبير بين فنان شهير وطليقته
Lebanon 24
18-12-2022
|
11:00
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حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت أخبار عن اصطدام الفنان سعد الصغير بشخصين أثناء قيادته سيارته بتهور في الجيزة ونقلهما إلى المستشفى، ثم انتشرت أخبار أخرى تؤكد أن المصابين هما زوجة سعد الصغير، برلنتي عامر ووالدتها بعد تعمده الاصطدام بسيارة زوجته من الخلف وتهشيمها ما أدى إلى إصابة الزوجة ووالدتها ونقلهما إلى المستشفى.
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وأكد سعد في التحقيق معه أن الأمر تم فهمه بطريق الخطأ من قبل الناس التي تجمعت عقب اصطدام سيارته بسيارة زوجته برلنتي عامر.
وقال: "حدث خلاف بيني وبين زوجتي ما أدى إلى غضبها واستقلت سيارتها ومعها والدتها وعندما حاولت اللحاق بها توقفت بشكل مفاجئ ما أدى لاصطدام سيارتي بسيارتها من الخلف، وهو ما أدى إلى إصابتهما وعندما تجمع الناس ظنوا أنني صدمتهما دون أن يعرفوا الحقيقة".
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من القبض على سعد الصغير بعد قيامه بإصابة طليقته برلنتي ووالدتها بالهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد قيام سعد الصغير بمطاردة طليقته والاصطدام بسيارتها وإصابتها هي والدتها بسبب خلافات بينهم.
وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية نشبت بين الصغير وطليقته بسبب خلافات سابقة بينهما، مما دفعها لتمزيق جواز السفر الخاص به، ونشبت بينهما مشاجرة، وعقب ذلك انصرفت بسيارتها، فلاحقها الصغير واصطدم بها من الخلف مما تسبب في إصابة طليقته برلنتي ووالدتها وتم نقلهما إلى المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بالجيزة من إلقاء القبض على سعد الصغير واتهامه بتسببه في إصابة طليقته ووالدتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر:
لها
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