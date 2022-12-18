بعدما ظهرت بـ "البيجاما".. أحلام "غاضبة" وتصرخ في الاستديو ما القصة؟ (فيديو)

انتشر فيديو في الساعات الماضية ظهرت فيه الفنانة الإماراتية أحلام وهي غاضبة في كواليس برنامج "سعودي ايدول".

وظهرت أحلام وهي تصرخ قائلة:" "يا جماعة مابدي اسمع صوت بالاستديو".

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A post shared by قاضي المشاهير 👨‍⚖ نور (@qadi_almashahir)





وكانت أحلام أثارت الجدل مؤخرا بظهورها بملابس شبهت بملابس النوم او "البيجاما"وفي برنامج "سعودي أيدول".

ونشرت أحلام مجموعة صور من كواليس التحضيرات الأخيرة لانطلاق برنامج المواهب في 20 كانون الأول الجاري، عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت "من اللقاء الأول مع السوشيال ميديا محبوب السعودية في رياض الحب انتظرونا قريباً سعودي آيدول".