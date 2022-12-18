Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما ظهرت بـ "البيجاما".. أحلام "غاضبة" وتصرخ في الاستديو ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
18-12-2022 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1021031-638069490103249571.png
Doc-P-1021031-638069490103249571.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر فيديو في الساعات الماضية ظهرت فيه الفنانة الإماراتية أحلام وهي غاضبة في كواليس برنامج "سعودي ايدول".

 

وظهرت أحلام وهي تصرخ قائلة:" "يا جماعة مابدي اسمع صوت بالاستديو".

Advertisement

A post shared by قاضي المشاهير 👨‍⚖ نور (@qadi_almashahir)

 

 
 

وكانت أحلام أثارت الجدل مؤخرا بظهورها بملابس شبهت بملابس النوم او "البيجاما"وفي برنامج "سعودي أيدول".

 

ونشرت أحلام مجموعة صور من كواليس التحضيرات الأخيرة لانطلاق برنامج المواهب في 20 كانون الأول الجاري، عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت "من اللقاء الأول مع السوشيال ميديا محبوب السعودية في رياض الحب انتظرونا قريباً سعودي آيدول".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-12-18
03:46 | 2022-12-18
03:02 | 2022-12-18
02:00 | 2022-12-18
01:19 | 2022-12-18
23:20 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website